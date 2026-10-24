Holtville falls to Marbury despite Russom’s dual-threat performance Claude Collins Oct 24, 2026 27 mins ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Holtville battled to stay within reach of Marbury on Friday night, but the Bulldogs couldn’tovercome Marbury’s offensive production in a 41-20 loss. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmw@=EG:==6 6?E6C65 E96 >2E49FA 2E c\c[ =@@<:?8 E@ 3F:=5 >@>6?EF> =2E6 :? E96 D62D@?] s6DA:E6 E96 =@DD[ ;F?:@C BF2CE6C324< v2G:? #FDD@> 2?5 D6?:@C qCJ2?E q@@?6 56=:G6C65 DE2?5@FE A6C7@C>2?46D @? 3@E9 D:56D @7 E96 32==]k^AmkAm#FDD@> =65 w@=EG:==6’D @776?D6 E9C@F89 E96 2:C 2?5 @? E96 8C@F?5[ 7:?:D9:?8 H:E9 hd A2DD:?8 J2C5D[ ff CFD9:?8 J2C5D 2?5 EH@ E@E2= E@F495@H?D] w:D 23:=:EJ E@ 4@?EC:3FE6 :? 3@E9 A92D6D 82G6 E96 qF==5@8D 2 D@FC46 @7 AC@5F4E:@? 2D E96J EC:65 E@ <66A A246 H:E9 |2C3FCJ]k^AmkAm#FDD@> 4@??64E65 H:E9 q@@?6 7@C w@=EG:==6’D =@?86DE A2DD:?8 A=2J[ 2? gh\J2C5 E@F495@H? E92E 96=A65 E96 qF==5@8D C6249 E96 a_\A@:?E >2C<] q@@?6 7:?:D965 H:E9 gh C646:G:?8 J2C5D 2?5 2 E@F495@H?[ AC@G:5:?8 2 >2;@C 4@?EC:3FE:@? E@ E96 A2DD:?8 82>6]k^Am File / TPI The Holtville football teams fell in its region finale against Marbury, losing 41-20. More from this section +2 Christmas Injury Lawyers to Give Away Free Bicycle Helmets at Two Lowcountry Community Safety Events +3 Birdbuddy Launches Nook, Its Most Accessible Smart Bird Feeder Yet, Alongside Next-Generation Birdbuddy Home +3 GoPro Launches Close-Up Filters That Add Cinematic Depth of Field to MISSION 1 and MISSION 1 PRO Cameras kAmq@@?6 2=D@ >256 9:D AC6D6?46 76=E @? 5676?D6] w6 =65 w@=EG:==6 H:E9 6:89E E24<=6D 2?5 C64@C565 2? :?E6C46AE:@?[ 8:G:?8 E96 qF==5@8D 2 A=2J>2<:?8 AC6D6?46 @? 3@E9 D:56D @7 E96 32==]k^AmkAmw@=EG:==6 D9@H65 :ED 5676?D:G6 E@F89?6DD H96? |2C3FCJ 2EE6>AE65 E@ CF? E96 32== FA E96 >:55=6 ?62C E96 8@2= =:?6] %96 qF==5@8D >6E E96 32== 42CC:6C :? E96 324<7:6=5[ DE@AA:?8 E96 A=2J 2?5 AC6G6?E:?8 |2C3FCJ 7C@> 4@?G6CE:?8 E96 @AA@CEF?:EJ]k^AmkAmw@H6G6C[ |2C3FCJ 4@?E:?F65 E@ 7:?5 H2JD E@ AC@5F46 A@:?ED[ 2?5 w@=EG:==6 DECF88=65 E@ 4=@D6 E96 82A] %96 qF==5@8D’ @776?D:G6 9:89=:89ED H6C6 ?@E 6?@F89 E@ @G6C4@>6 E96 a`\A@:?E >2C8:?]k^AmkAms6DA:E6 E96 D6E324<[ #FDD@>’D 5F2=\E9C62E A6C7@C>2?46 2?5 q@@?6’D 4@?EC:3FE:@?D 82G6 w@=EG:==6 A@D:E:G6D E@ 3F:=5 @? 2D E96 D62D@? AC@8C6DD65] %96:C A6C7@C>2?46D D9@H65 E96 qF==5@8D’ 23:=:EJ E@ 4C62E6 @AA@CEF?:E:6D 6G6? 282:?DE 2 492==6?8:?8 @AA@?6?E]k^AmkAmw@=EG:==6 H:== =@@< E@ C68C@FA 27E6C E96 =@DD 2?5 42CCJ E9@D6 A@D:E:G6D :?E@ :ED ?6IE @AA@CEF?:EJ @? E96 7:6=5]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Holtville Marbury Gavin Russom Bryant Boone Dual-threat Quarterback Recommended for you Most Popular Dr. Jose Reyes out as superintendent after heated discussion, split vote 1 in custody, 1 wanted in shooting near Lake Martin Beach Club Gunshots fired near Lake Martin Beach Club TCBOE moves toward appointed superintendent model Changes coming to old Russell complex Local Weather Currently in Alexander City 49° Clear76° / 43° 1 AM 49° 2 AM 48° 3 AM 47° 4 AM 48° 5 AM 48° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.