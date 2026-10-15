The Stanhope Elmore Mustangs will look to continue their recent surge when they face the Park Crossing Thunderbirds, with Park Crossing hoping to regain its footing after a loss to Wetumpka.

Both teams enter the matchup with 3-4 records, but the Mustangs have built momentum with three consecutive victories this season and six wins overall against the Thunderbirds. Stanhope Elmore is coming off a convincing 42-14 victory over Percy Julian, while Park Crossing will look to regroup and find consistency as the season continues.