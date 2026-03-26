It’s that time of the year again, the Bracketology is done and everyone is ready to rumble for the NCAA Tournament — better known as March Madness. 

I hinted at it in my column just a few weeks ago. I’ve maybe watched a combined 60 minutes of college hoops this season. Obviously, much of it has to do with my obligations on the sports desk, but the other part is just enjoying the bliss I feel walking into my apartment after a game. 

Samuel Higgs is the sports editor for the Alexander City Outlook and Dadeville Record. 