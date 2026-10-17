The Auburn Tigers will head to Athens, GA this weekend and face the No. 1 team in the country. The Georgia Bulldogs have clearly established themselves atop the college football world with their unblemished record and latest win over Alabama in Tuscaloosa.

It’s the Deep South’s Oldest Rivalry (I’m required by law to mention that every time I talk about the game) and used to be one of the sport’s greatest rivalries, although that hasn’t been the case lately. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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