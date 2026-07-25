SEC Media Days marks the unofficial beginning of football season. Well, at least it kicks off the beginning of “talking season” and that’s about as much fun as you can have without 100 yards of green grass and a pigskin. 

Last week, I gave you my predicted order of finish for the 2026 SEC season. I had the Auburn Tigers going 8-4 overall and 5-4 in the conference. This week, I’m going to take a deep dive into Auburn’s schedule and expound on it with a little more precision. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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