I’m still not ready to call this series a rivalry quite yet, but Auburn’s 27-24 victory over Georgia on Saturday is monumental for several different reasons. 

It’s the first time the Tigers have beaten the Bulldogs since 2017. It’s the first time AU has beaten UGA in Athens since 2005. It’s the first time Auburn has beaten any SEC team not named Arkansas, Vanderbilt, Kentucky, Missouri or Texas A&M since 2021 and the first time they have beaten a ranked opponent on the road since 2021. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.

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