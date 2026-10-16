Injuries and missed opportunities proved costly for Wetumpka as Pike Road pulled away for a 45-13 victory, using its rushing attack to take control and leave the Indians looking toward next week’s rivalry matchup against Stanhope Elmore.

Wetumpka entered the contest looking to create opportunities offensively, but Pike Road made it difficult to establish consistency. The Indians found some success moving the ball and reaching the red zone, yet struggled to turn those opportunities into points.