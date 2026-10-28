Stanhope Elmore quarterback Davis Foshee serves as a pivotal playmaker for the Mustangs’ offense, leading the way with aggressive playmaking, field awareness and toughness. 

Foshee’s performance this past Friday over the Wetumpka Indians displayed his versatility, being able to adjust wherever the team lacked. Stanhope Elmore coach Hunter Adams views Davis as a playmaker, noting his ability to create options and power through defenders without fear. 

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file/ TPI Stanhope Elmore quaterback Davis Foshee calls the shots for his team as Player of the Week