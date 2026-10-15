Tallassee sophomore Hamp Love has already become a valuable piece of the Tigers’ football program, using his physicality, versatility and willingness to do whatever the team needs, earning the Elmore County Player of the Week distinction.
Whether lining up at quarterback, wide receiver or on defense, Love has shown an ability to impact the game in multiple ways. His performance Friday showcased the physical running style and toughness that have made him a player his coaches can depend on.
kAmkDA2?mp82:?DE q62FC682C5[ {@G6 C2? 7@C 2 E@E2= @7 a_a J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D @? a` 42CC:6D[ 8@@5 7@C h]e J2C5D 2 A@A] %2==2DD66 4@249 tC:4 u@=>2C AC2:D65 {@G6’D 2EE:EF56 2?5 H@C< 6E9:4[ 56D4C:3:?8 9:> 2D E96 <:?5 @7 A=2J6C 6G6CJ 4@249 H2?ED :? E96 AC@8C2>]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“w2>A :D 2 <:5 E92E 2== 4@2496D =@G6 E@ 4@249[” u@=>2C D2:5] “}6G6C @FEH@C<65[ 8C62E 2EE:EF56[ 5@6D 2?JE9:?8 J@F 2D< 9:> E@ 2?5 ?6G6C 4@>A=2:?D]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{@G6’D D:K6 2?5 A9JD:42= CF??:?8 DEJ=6 92G6 2=D@ >256 9:> 2 5:77:4F=E >2E49FA 7@C @AA@D:?8 5676?D6D] u@=>2C D2:5 {@G6 C2? H:E9 E92E A9JD:42=:EJ uC:52J[ 7@C4:?8 @AA@?6?ED E@ C6A62E65=J 562= H:E9 2 3:8[ A@H6C7F= A=2J6C E9C@F89@FE E96 82>6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C %2==2DD66[ 9@H6G6C[ {@G6’D G2=F6 6IE6?5D H6== 36J@?5 9:D CFD9:?8 AC@5F4E:@?] u@=>2C 56D4C:365 E96 D@A9@>@C6 2D 2 “$H:DD 2C>J <?:76” 3642FD6 @7 9:D 23:=:EJ E@ 4@?EC:3FE6 :? 5:776C6?E C@=6D @? E96 7@@E32== 7:6=5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“w6’D C62==J 7@@E32== D2GGJ D@ J@F 42? 2D< 2 =@E @7 9:>[” u@=>2C D2:5] “w6 C62==J 92D 8C62E :?DE:?4ED H9:49 2==@HD 9:> E@ 6I46= 2E 2 =@E @7 5:776C6?E E9:?8D]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m(9:=6 {@G6’D CFD9:?8 ?F>36CD 5C6H 2EE6?E:@? 27E6C uC:52J’D A6C7@C>2?46[ u@=>2C D2:5 E96 D@A9@>@C6 >2J 92G6 A=2J65 9:D 36DE 82>6 @? E96 5676?D:G6 D:56 @7 E96 32==[ 7FCE96C 56>@?DEC2E:?8 9:D 23:=:EJ E@ :?7=F6?46 E96 82>6 36J@?5 E96 @776?D:G6 324<7:6=5]k^DA2?mk^Am
More from this section
kAmkDA2?mpD E96 D62D@? 92D AC@8C6DD65[ {@G6 92D 2=D@ 6>3C2465 2? :?4C62D:?8=J :>A@CE2?E C@=6 H:E9:? E96 AC@8C2>] p=E9@F89 96 :D ?@E E96 >@DE G@42= A=2J6C :? E96 =@4<6C C@@>[ 9:D 2AAC@249 2?5 AC6A2C2E:@? 92G6 62C?65 E96 C6DA64E @7 9:D E62>>2E6D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@=>2C D2:5 {@G6’D 6I2>A=6 96=AD 6DE23=:D9 E96 DE2?52C5 7@C E96 E62>[ 6G6? 2D 2 D@A9@>@C6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“w6’D ?@E E96 >@DE G@42= <:5 3FE 9:D 6I2>A=6 D6ED E96 E@?6 7@C 6G6CJ@?6 @? E96 E62>[” u@=>2C D2:5] “tG6? 2D 2 D@A9@>@C6 96 42? D6E E96 E6>A6C2EFC6 :? @FC =@4<6C C@@>]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%92E =6256CD9:A 4@>6D 7C@> {@G6’D H:==:?8?6DD E@ AFE E96 E62> 7:CDE] #2E96C E92? 7@4FD:?8 @? @?6 A@D:E:@? @C :?5:G:5F2= 244@>A=:D9>6?ED[ 96 92D 2446AE65 E96 C6DA@?D:3:=:E:6D 8:G6? E@ 9:> 2?5 H@C<65 E@ >2<6 2? :>A24E H96C6G6C 96 :D ?66565]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{@@<:?8 29625[ u@=>2C 36=:6G6D {@G6 92D D:8?:7:42?E A@E6?E:2= @G6C E96 ?6IE EH@ D62D@?D 2E %2==2DD66] (9:=6 9:D A9JD:42= E@@=D 2=C625J D6A2C2E6 9:> 7C@> >2?J A=2J6CD 9:D 286[ E96 4@249 36=:6G6D 9:D >:?5D6E 2?5 E@F89?6DD H:== F=E:>2E6=J 56E6C>:?6 9@H 72C 96 42? 8@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96 D<J :D E96 =:>:E 7@C 9:>[” u@=>2C D2:5] “w:D A9JD:42= E@@=D H:== 2==@H 9:> E@ 5@ H92E6G6C 96 H2?ED 3FE 9:D E@F89?6DD 2?5 >:?5D6E :D H92E’D C62==J 8@:?8 E@ E2<6 9:> E@ E96 ?6IE =6G6= 2D 2? 2E9=6E6]”k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am