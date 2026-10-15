Tallassee sophomore Hamp Love has already become a valuable piece of the Tigers’ football program, using his physicality, versatility and willingness to do whatever the team needs, earning the Elmore County Player of the Week distinction.

Whether lining up at quarterback, wide receiver or on defense, Love has shown an ability to impact the game in multiple ways. His performance Friday showcased the physical running style and toughness that have made him a player his coaches can depend on.