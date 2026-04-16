It certainly was a busy week for the Reeltown baseball team last week — fitting in five games from Tuesday through Saturday. And by the end of it, Reeltown walked out with a 4-1 record, including two wins over area opponent Loachapoka in a series sweep.

Against the Indians, Reeltown did not allow a run to be scored, while on the other hand, the Rebels scored a bunch. The Rebels beat Loachapoka 20-0 in the first game and 15-0 in the next. A total of seven innings were played in both games and offensively, the Rebels racked up 23 hits while surrendering only two.