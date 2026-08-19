It’s a new era for Tallassee football, and that means a clean slate. Last season was full of hype and expectations, as the community expected to see more of what it did in 2024.
Although the Tigers entered the season ranked at No. 7 in Class 4A, 2025 was lackluster in comparison; they lost two key region games by one possession or less. Although they still qualified for the postseason as the No. 4 seed in Region 3, the Tigers met American Christian on the road and fell after a hard-fought game, 20-7.
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