Tallassee has started the season 0-2, but don’t let that fool you.
This isn’t going to be a walk in the park for Holtville (1-1).
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