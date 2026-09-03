Tallassee has started the season 0-2, but don’t let that fool you.

This isn’t going to be a walk in the park for Holtville (1-1).

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Cliff Williams / TPI Tallassee’s Trent Morris (7) attempts a jump pass against Wetumpka. Despite the 0-2 record, the Tigers are stilla. fromibale team heading into Friday's matchup against Hotlville.

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