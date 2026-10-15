For Tallassee High School’s boys swimming team, qualifying for the AHSAA state meet is nothing new.
This season, however, the Tigers wanted to make sure they returned with all three relay teams.
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