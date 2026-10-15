 Wetumpka Indians will look to carry their momentum into their matchup with the Pike Road Patriots,  who are searching for a bounce-back performance after a loss to Benjamin Russell.

Wetumpka enters the contest following a 43-21 victory over Park Crossing, a game that showcased the Indians’ offensive depth and ability to create turnovers. Pike Road, meanwhile, will look to regroup and return to its winning ways as both teams continue their push through the season.