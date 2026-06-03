Each summer, coaches across the state nominate the best of their junior class to compete in the biggest game of the season: the showdown between athletes from the northern and southern halves of the state to see which is more dominant. 

Wetumpka’s own Nick Davis, a rising senior, was selected as one of the lucky few to represent southern Alabama in the AHSAA’s annual boys soccer all-star game in Montgomery. 

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Submitted / TPI Wetumpka rising senior defender Nick Davis was selected to represent the Indians at the North-South All Star game in July.

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