Camp Hill seems to be in a chapter of planning.

The Camp Hill Town Council is looking to approve a noise ordinance, but before they can have the ordinance passed, it must be posted in three locations and online for 14 days to give time for public input. At a previous council meeting, the original ordinance stated quiet hours would be 9 p.m. to 7 a.m. Sunday through Thursday and 10 p.m. to 7 a.m. Friday and Saturday. Council members Derrick Jackson and Constance Heard said they would want Friday and Saturday hours 11 p.m. to 7 a.m. during the previous meeting. After discussion Camp Hill Mayor Juanita Woody said the noise ordinance with an adjustment to the hours could not be voted on at that council meeting. The current noise ordinance the council is considering reflects those adjusted hours.