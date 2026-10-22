The Alabama Department of Transportation is expected to begin a paving project in Dadeville on Thursday. 

According to a press release from the Alabama Department of transportation, the project will resurface 2.2 miles of Alabama Highway 49 from the south Dadeville city limits to U.S. Highway 280. The press release also stated the plan is to mill off the old asphalt layer by layer by Monday, Oct. 26 and if the weather permits, the work should be completed by the end of the year.