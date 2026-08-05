Hayden Anderson and Aubrey Newton, of Millbrook, were recently selected as two of 100 recipients of the 2026-27 Alfa Foundation Scholarship Program. Anderson, a freshman at Gadsden State Community College, received $1,000 to use toward tuition, fees, books or supplies.  Newton, a freshman at Huntingdon College, received $1,000 to use toward tuition, fees, books or supplies.  

Since 2014, the Alfa Foundation has awarded $1.25 million to deserving students through its scholarship program, which is administered by Kaleidoscope. This year’s recipients hail from 44 counties and will attend 27 academic institutions. 

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