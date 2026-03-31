Dr. Lyndsay Ewing has never seen herself as anything other than a doctor. Even as a child she treated her patients — her dog and parents. Ewing is now a doctor and the only thing that has changed is the toolbox.
“I've never really wanted to be anything other than a doctor,” Ewing said. “Whenever I was little, I was a doctor for Halloween. Then I was always taking care of my dog with the little doctor's kit and had parents that had some health issues growing up.”
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