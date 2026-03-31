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Submitted / TPI Dr. Lyndsay Ewing is a physican with Ivy Creek Healthcare primarily working at Wetumpka Urgent Care and in the emergency department at Elmore County Hospital. She likes how no two days are the same in working in the emergency department.

Dr. Lyndsay Ewing has never seen herself as anything other than a doctor. Even as a child she treated her patients — her dog and parents. Ewing is now a doctor and the only thing that has changed is the toolbox.

“I've never really wanted to be anything other than a doctor,” Ewing said. “Whenever I was little, I was a doctor for Halloween. Then I was always taking care of my dog with the little doctor's kit and had parents that had some health issues growing up.”