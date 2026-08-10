Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 30 to Aug. 5 Aug 10, 2026 10 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Aug. 5 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• {2FC6? sF?D4@>36[ c`[ @7 r9:=56CD3FC8[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^Am kAm• u:CDE\568C66 C@336CJ H2D C6A@CE65 @? r96CCJ $EC66E]k^AmkAm• %9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 :? (6EF>A<2]k^AmkAmkDEC@?8mpF8] bk^DEC@?8mk^AmkAm• (:=6J y@?6D[ f_[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• r9C:DE:2? p?56CD@?[ `g[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? }@CE9 ~A@E96@9@=2 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8mpF8] ak^DEC@?8mk^AmkAm• $2>2?E92 (@C=6J[ c`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? t=>@C6 #@25]k^AmkAmkDEC@?8mpF8] `k^DEC@?8mk^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8myF=J b`k^DEC@?8mk^AmkAm• qC2?5@? ~DE66?[ `h[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? w@=EG:==6 #@25]k^AmkAmkDEC@?8myF=J b_k^DEC@?8mk^AmkAm• q6??:6 #@36CED@? yC][ db[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Baptism held for female inmates at Elmore County Jail Officials break ground on new jail in Elmore County Elmore County pursuing largest single year total in road projects Still no bond for Wetumpka man arrested for rape New memories reminisce with the old on first day at Edgewood Local Weather Currently in Alexander City 87° Sunny88° / 72° 6 PM 87° 7 PM 84° 8 PM 81° 9 PM 79° 10 PM 78° Online Poll Have you ever needed the services of an attorney? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.