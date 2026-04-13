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Cliff Williams / TPI First Community Bank of Central Alabama opened its Mustang Branch last week on the campus of Stanhope Elmore High School. The grand opening saw bank officials joined by school and Elmore County Board of Education representatives.

Getting cash from the bank has just become easier for Stanhope Elmore High School students with accounts with First Community Bank of Central Alabama.

The Mustang Branch of First Community is a partnership between the bank, Elmore County Public Schools, staff at Stanhope Elmore and the students who even help run the branch.

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Cliff Williams / TPI Stanhope Elmore principal Wes Dunsieth was the first customer of the Mustang Branch. He was helped by a student supervised by Joyce Evans, center.