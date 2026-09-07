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Cliff Williams / TPI The Bibb Graves Bridge crosses the Coosa River in Wetumpka.

A gas leak discovered at the intersection of Main Street and Bridge Street in downtown Wetumpka has forced the closure of the Bibb Graves Bridge.

The leak was discovered by Wetumpka Public Works crews cleaning up after a Sunday storm took out a tree and the traffic lights at the intersection. Crews from Spire were on location Monday afternoon to attempt to repair the leak. The Monday work forced the closure of the bridge and intersection.

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