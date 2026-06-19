STOCK: police caution tape
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The Millbrook Police Department is trying to determine the identity of a human body found Wednesday in a small body of water near Sandtown Road. 

“The complainant advised responding officers that he’d observed what appeared to be a human body in the water on the opposite side of the lake from his property,” Millbrook police chief P.K. Johnson. “They located human remains in the water, just off the shoreline.” 