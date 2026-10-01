The Holtville Bulldogs (2-3) are heading into a matchup with the Beauregard Hornets (0-5) with more than just another game on the schedule. With the built up history between these two programs, they face off Friday night, giving Holtville a chance to change the story once more.

Holtville is currently sitting at just 1-11 all-time against Beauregard, with the Hornets owning the advantage in the series. Beauregard put together a nine-game winning streak against the Bulldogs before Holtville finally ended it in 2021. However, the Hornets have since reclaimed the momentum, winning the last two meetings between the teams.

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file/ TPI Holtville looks to defeat Beaureguard in game.