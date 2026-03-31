20260325 Ribbon Cutting 001.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI Wetumpka Mayor Jerry Willis speaks last week at the ribbon cutting for Gas Express on Company Street in Wetumpka.

An entrepreneur with hotels, offices and gas stations from Montgomery to the beach, now has Gas Express in Wetumpka.

Dennis Padhiar had purchased the property at the intersection of U.S. Highway 231 and Highway 14 with the idea of someday building a business there. Last year construction started and last week the Wetumpka Area Chamber of Commerce helped Padhiar celebrate a grand opening and ribbon cutting.

Tags

Recommended for you