Edgewood Academy struggled to overcome injuries and a dominant Chambers Academy performance Thursday night, falling 51-0 to the Rebels.

Chambers controlled the game on both sides of the ball, consistently moving the football while keeping Edgewood from establishing an offensive rhythm. The Rebels built a 37-0 halftime lead and continued to pull away in the second half.

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Cliff Williams / TPI Edgewood’s Brady Allison (11)and the Wildcats fall 51-0 to Chambers Academy on Thursday.