A bid for the first of two phases of road improvements under Enhance Elmore was approved by the Elmore County Commission.
Work under the $1.477 million bid is expected to begin soon.
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