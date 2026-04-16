Details of a child sex sting operation came out in preliminary hearings last week in Elmore County District Court.
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