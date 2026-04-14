Wetumpka Council hotel
Buy Now

Cliff Williams / TPI The Wetumpka City Council approved a study in hopes of recruiting another hotel to the city.

Occupancy rates at Wetumpka hotels are high.

With limited hotel rooms, this means there is a strong possibility more people would like to visit. Those visits translate into lodging and sales taxes being paid by non-residents visiting. The Wetumpka City Council is trying to make it easier for another hotel to come to town with a feasibility study.

Tags

Recommended for you