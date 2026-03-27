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Screen capture / TPI The Sims were building a front porch on their home when they decided to take a closer look at it while under construction. It fell sending Regan Sims to the ground and her husband Hunter to the steps.

Despite what appeared on America’s Funniest Home Videos, a front porch with Elmore County connections is safe and usable.

The video of Regan and Hunter Sims falling on a deck under construction won an honorable mention in Sunday’s episode of America’s Funniest Home Videos. But the video first made its rounds on TikTok after being recorded in July 2025.

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