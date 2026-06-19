Cliff Williams / TPI The Town of Eclectic recognized the retiring Minnie Johnson who served as director of the Eclectic Senior Center for the last 14 years. The recognization included flowers, a key to the town and a proclamation.
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Cliff Williams / TPI The Town of Eclectic recognized the retiring Minnie Johnson who served as director of the Eclectic Senior Center for the last 14 years. The recognization included flowers, a key to the town and a proclamation.

For 14 years the Eclectic Senior Center has had a constant — director Minne Johnson.

She has now retired. The Eclectic Town Council and Mayor Guy Sanders honored Johnson with a key to the town, flowers and a proclamation at the council’s Monday meeting.

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