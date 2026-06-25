Elmore County Schools are going to make do with what they have.
Superintendent Richard Dennis said it doesn’t make financial sense to spend money the system doesn’t have to build a new high school.
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