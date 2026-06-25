Elmore County Jail
Buy Now

Cliff Williams / TPI

The Elmore County Commission accepted a nearly $70 million jail next door to the current Elmore County Jail.

The project will double the capacity of the current jail to 480. The current jail opened in 1995 with a designed maximum capacity of about 240 inmates. It currently houses more than 300 inmates daily. Funding for the new jail comes from current funding mechanisms available to the commission.

Tags

Recommended for you