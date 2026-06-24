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Cliff Williams / TPI Guthrie’s management and employees were joined by City of Wetumpka officials, Wetumpka Chamber of Commerce representatives and customers for the ribbon cutting.

It’s free chicken fingers for a year from the new Wetumpka Guthrie’s for an Eclectic resident.

Skylar Dollar was the first in line as the ribbon was cut on the new chicken finger restaurant across from the Wetumpka Sports Complex at River Town Center. She got in line at 3:30 a.m. for a 10 a.m. grand opening.

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Cliff Williams / TPI The line on the first day for Guthrie’s in Wetumpka wrapped around the building before it could open. The first 100 customers to make a purchase received a meal each month for a year. Ten received a meal each week for a year.
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Cliff Williams / TPI Guthrie’s management and employees were joined by City of Wetumpka officials, Wetumpka Chamber of Commerce representatives and customers for the ribbon cutting.

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