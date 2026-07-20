Cliff Williams / TPI Montgomery native and Alabama U.S. Congress District 2 candidate Hampton Harris (R) speaks to the Elmore County Republican Party about his vision oof serving in Congress looks like.
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Cliff Williams / TPI Montgomery native and Alabama U.S. Congress District 2 candidate Hampton Harris (R) speaks to the Elmore County Republican Party about his vision oof serving in Congress looks like.

Montgomery native, attorney and real estate broker Hampton Harris is campaigning for the U.S. Congress District 2 seat. 

With redistricting just before the primary election, voters are set to go to the polls in a special election Aug. 11 to see who will be the Republican nominee on the ballot to face incumbent Democrat Shomari Figures. 