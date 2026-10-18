Wetumpka’s YWP Music Group has partnered with WHO?MAG Multimedia to allow musicians opportunities for worldwide music distribution through Sony Music Entertainment’s independent music and artist services company The Orchard.

YWP Music Group was founded in 2000 in Wetumpka by Joshua Tucker and Wade Watson. YWP started as Youngsta Wayz Productions. What began as a creative partnership has grown into an independent music company built to support musicians from production and recording through distribution, publishing administration and long-term royalty collection.

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