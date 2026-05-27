Nightingale
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Cliff Williams / TPI Tiffany Lockhart is a nurse in the emergency department at Elmore Community Hospital. Last week she was given the Daisy Award and the Florence Nightingale Award recognizing her efforts with patients and staff.

It all starts in the emergency room for nurse Tiffany Lockhart.

In fact she is the supervisor for the emergency room at Elmore County Hospital where she was just awarded the facility’s Florence Nightingale Award. It caught her off guard at the facility’s annual awards program during hospital week. But it also proves her efforts to care for patients and motivate staff work.

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