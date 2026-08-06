Submitted / TPI Rhett Marques, right, poses for a photograph with is wife Christina. Rhett is campaiging for the U.S. House of Represenatives Alabama Distirct No. 2.
Buy Now

Submitted / TPI Rhett Marques, right, poses for a photograph with is wife Christina. Rhett is campaiging for the U.S. House of Represenatives Alabama Distirct No. 2.

Enterprise resident Rhett Marques is hoping his experience in the Alabama legislature and connections with U.S. Sen. Katie Britt and U.S. Senate hopeful Barry Moore will get him the Republican nod for U.S. Congress District 2 in Alabama.

Marques is endorsed by President Donald Trump and believes he brings extensive knowledge of rural Alabama needs to the table.

Tags

Recommended for you