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Cliff Williams / TPI Downtown Wetumpka is filled with businesses. A decade ago, it was mostly boarded up, except for a few businesses that are still open today under the same ownership.

Wetumpka was on the map for entrepreneurs long before HGTV’s Home Town Takeover aired.

Some businesses have been downtown under the same leadership for almost 20 years. They have survived when some storefronts have opened, closed and reopened again under different names. 

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Cliff Williams / TPI Grumpy Dog came to downtown Wetumpka 14 years ago in Mayberry moment. The small restaurant has become known for its hotdogs.
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Cliff Williams / TPI The Shoppes Downtown moved to downtown Wetumpka nine years ago after opening the year before on U.S. Highway 231.

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