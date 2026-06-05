Wetumpka was on the map for entrepreneurs long before HGTV’s Home Town Takeover aired.
Some businesses have been downtown under the same leadership for almost 20 years. They have survived when some storefronts have opened, closed and reopened again under different names.
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