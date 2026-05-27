Cliff Williams / TPI Clarence McMillan played Taps to close out the Millbrook Memorial Day Observance program.
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Cliff Williams / TPI Clarence McMillan played Taps to close out the Millbrook Memorial Day Observance program.

Dozens of local officials gathered in Millbrook Friday to honor members of the military who didn’t come home alive.

“We gathered here today to remember and to honor our fallen service members from past and present wars, and to remember the sacrifices that they have made, not only on behalf of our great nations,” retired Army 1st Sgt. Bill Roberts said. “We are here also on behalf of all of our communities, our families and our friends across America, so that we may continue to live and enjoy the freedoms and our way of life.”

Cliff Williams / TPI Rev. Dr. Brannon Bowman, left, and Millbrook Mayor Al Kelley lay a wreath as part of the city’s Memorial Day Observance on Friday.
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Cliff Williams / TPI Rev. Dr. Brannon Bowman, left, and Millbrook Mayor Al Kelley lay a wreath as part of the cityÕs Memorial Day Observance on Friday.

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