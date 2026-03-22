After months of debate about water meters, the Eclectic Town Council reaffirmed policy adopted by the town’s water system in 2020.
The council approved once again no more meter sharing.
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