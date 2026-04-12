PHOTOS: Beautiful Table Settings Bash comes back to Wetumpka
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Cliff Williams / TPI Vendors from across the country came to the Beautiful Table Settings Bash at the Wetumpka Civic Center. Guests from nearly 20 states came to event highlighting place settings.

Many think a grandmother’s china collection is for display only. With its stories of coming out only for special occasions and how it has been passed down for a generation or two, fear of breaking it keeps most from using it.

But those in the Facebook group Beautiful Table Settings, everyone celebrates grandmother’s china, even eating from it.

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