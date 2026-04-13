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Cliff Williams / TPI Redland Elementary School kindergarten teacher Melanie Baker helps her students sound out words as part of a kindergarten lesson.

Redland Elementary School kindergarten teacher Melanie Baker doesn’t see herself doing anything other than teaching young children.

PreK, kindergarten and first grade are her favorites to teach. The little twitching they do during group work, the constant questioning and never knowing what is going to happen next appeals to the veteran teacher.