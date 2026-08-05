The Sleep Disorders Center, a division of Ivy Creek Healthcare, has been a mainstay in Wetumpka for eight years. But recently, it received a facelift and the doors were opened to guests last Thursday for a grand reopening and ribbon cutting.

“We have done a total uplift on the paint color to make it brighter and more welcoming and warmer,” Sleep Disorders Center director Krista Archer said. “We had issues with the flooring making noise, disrupting our patients when they were sleeping at night. Now, walking up and down the hallway, it’s pretty soundproof.” 

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