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Cliff Williams / TPI State Sen. Will Barfoot speaks to the Elmore County Republicans last week. He to his on the special election ballot in August.

Alabama state Sen. Will Barfoot (R) is once again campaigning in District 25 for reelection. 

The Pike Road resident has represented portions of Elmore County since 2018. 

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