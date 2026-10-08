The Edgewood Academy Wildcats will have an opportunity to change the direction of their season when they take on the Hooper Academy Colts.

Edgewood enters the matchup searching for answers after back-to-back losses in which the Wildcats have been unable to find the scoreboard. After being held scoreless in their last two games, Edgewood will look to use this matchup as a chance to reestablish its pace and regain the confidence that has been missing in recent weeks.