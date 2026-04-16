For any high school sports team, success is usually not far off. It takes one team, one group of players with an unwavering commitment to pursue success. Maintaining that success over the course of multiple seasons is far more challenging. 

Stanhope Elmore’s baseball team is taking on that challenge this season, after making its second Final Four in three seasons last spring. Standing in the Mustangs’ way is Wetumpka, their cross-county neighbors and bitter rivals. 

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