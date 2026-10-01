Stanhope Elmore enters Friday night's matchup searching for its second win of the season, but the Mustangs have one piece of history working in their favor. They have never lost to the Rehobeth Rebels as both teams are working to establish their footing this season. 

Stanhope Elmore currently holds a 2-0 all-time record against Rehobeth, but the Rebels enter this matchup with something they did not have a week ago: momentum.

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file / TPI Stanhope Elmore faces off against Rehobeth