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Cliff Williams / TPI The Beautiful Table Settings Bash had vendors with China, silverware and glassware for sale.

For five years May Eason and her friends have filled the Wetumpka Civic Center with their Beautiful Table Settings Bash. This year more than 300 guests and presenters drove and flew in to be a part of the three days of fun surrounding fine china, silverware and table settings.

“These are all my friends,” Eason said. “For many of us, this is our first time meeting in person. They are all a part of the Beautiful Table Settings Facebook group.”

PHOTOS: Wetumpka hosts Beautiful Table Settings Bash

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