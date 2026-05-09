Cliff Williams / TPI Linda Lee paints in the gallery of The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts.
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Cliff Williams / TPI Linda Lee paints in the gallery of The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts.

It was all about women at the The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts on Saturday.

The likes of local female artists Linda Lee and Camilla Brunschwyler Armstrong live painted during the event that allowed guests to see women in action.

Cliff Willams / TPI Camilla Brunschwyler Armstrong live paints during the Saturday program at The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts.
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Cliff Willams / TPI Camilla Brunschwyler Armstrong live paints during the Saturday program at The Kelly Fitzpatrick Center for the Arts.

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